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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:22
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, göreve başladı
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        DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğinden Denizli Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, görevlerine başladı.

        Vali Coşkun, valilik binası girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer çalışanlar tarafından karşılandı.

        Karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun, Denizli'ye vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Denizlililere hizmet etmek için gayret edeceğini belirten Coşkun, "Denizli'de bugün ilk günümüz. Bismillah diyerek görevimize başlıyoruz. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu çalışmalarımızın esasını oluşturacaktır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla tarih, kültür, turizm, sanayi, ticaret ve tarım kenti Denizli'mize hizmet etmek için hep birlikte canla başla çalışacağız.

        İlimizde müteşebbis sanayicilerimizle sektörlerimizi büyütmek, yatırım, üretim, istihdam alanlarında yeni başarıları yakalamak için omuz omuza daha güçlü adımlar atmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, bu sürece katkı sağlayabilmek amacıyla tüm enerjimizi bu yönde harcayacağız inşallah. İlimizdeki huzur ve güven iklimini, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma temelinde yaşatmaya, kentimizin tüm varlıklarıyla daha güçlü yarınlara ulaşmasını sağlamaya hep birlikte gayret göstereceğiz."

        Öte yandan kente atanan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç için de İl Emniyet Müdürlüğü binasında karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Sağdıç, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleriyle tanışarak görevine başladı.

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