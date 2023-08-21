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        Denizli'de otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:02
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        Denizli'de otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde manevra yapan otomobile çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İstiklal Caddesi'nde Abdullah K'nin kullandığı plakasız elektrikli motosiklet, Hürriyet Caddesi'ne dönmek için manevra yapan 20 ANV 02 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Abdullah K'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki elektrikli bisikletin manevra yapan otomobile çarpma anı yer alıyor.

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