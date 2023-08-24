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        Denizli'de bir kişi silahla vurulmuş halde hastane bahçesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:36
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        Denizli'de bir kişi silahla vurulmuş halde hastane bahçesinde bulundu
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bacağından silahla vurulmuş halde hastane bahçesinde bulunan kişi tedavi altına alındı.

        Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde başhekimlik binası önünde yerde yatan yaralıyı gören güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sol bacağından silahla vurulmuş olduğu belirlenen 31 yaşındaki İ.K, hastanede tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

        İ.K'nin ifadesinde tanımadığı bir kişinin yanına gelerek tabancayla ateş edip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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