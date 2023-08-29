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        Denizli'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:04
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        Denizli'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi 6682 Sokak'taki 4 katlı bir apartın son katında oturan Şakir Arslan (51), beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Arslan'ın cenazesi, inceleme için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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