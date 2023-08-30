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        Şarkıcı Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:36 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:36
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        Şarkıcı Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser verdi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'de şarkıcı Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen konsere Denizlililer yoğun katılım gösterdi.

        Genç yaştaki müzikseverler, şarkıcının söylediği parçalara eşlik ederek eğlendi.

        Sevenleri tarafından uzun süre alkışlanan sanatçı, "Hoşçakal", "Kırlangıç" ve "Sen Beni Unutamazsın" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Gecenin sonunda şarkıcının performansı uzun süre alkışlandı.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sanatçıya çiçek takdim etti.

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