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        Denizli'de cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:38 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:41
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        Denizli'de cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Pınarkent Mahallesi'ndeki Şahinler Camisi yanındaki lojmanda çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan Alzheimer hastası Alime Üzümcü'nün (90) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Şahinler Camisi imamı Ümit Üzümcü'nün annesi olduğu öğrenilen Üzümcü'nün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Yangında lojman kullanılamaz hale geldi.

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