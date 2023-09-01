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        Denizli'de adli yıl açılış töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:45
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        Denizli'de adli yıl açılış töreni yapıldı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

        Valilik önünde düzenlenen törende Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gültekin ve Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Başsavcı Vekili Özüer, yaptığı konuşmada, toplumlara en büyük güven veren hususun, adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı olduğunu dile getirdi.

        Hukukun bir gün herkese lazım olabileceğini belirten Özüer, "Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu, kimin haklı kimin haksız olduğunu tespit etmek, suçlu veya haksız olana kanunun öngördüğü yaptırımı uygulamak yargıya ait bir görevdir." dedi.

        Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, yeni adli yılın tüm yargı teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

        "Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, yargının daha az eleştirildiği, mesleki sorunların çözüme ulaştığı, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine gereken saygının gösterildiği bir adli yıl diliyoruz."

        Törene, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

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