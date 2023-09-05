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        Denizli'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eşi Mine Kocadağ'ı boğularak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:40
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        Denizli'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
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        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 yaşındaki Mine Kocadağ'ın, eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından boğularak öldürülüp cesedinin bir otel arazisinde çuval içinde toprağa yarı gömülü halde bulunmasına ilişkin iddianame hazırlandı.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ'ın eşi Mine ile arasında boşanma ve kıskançlık meselesinden dolayı husumet olduğunu, sanığın cep telefonunda yapılan incelemede ise internet ortamında "en etkili fare öldüren ilaç", "en kuvvetli zehir hangisidir?" aramaları yaptığına yer verildi.

        Mine Kocadağ'ın uzun süre toprak altında kalan cesedindeki bozulmalar nedeniyle bazı kriminal testlerin yapılamadığına yer verilen iddianamede, sanığın hem televizyon programında hem de emniyette verdiği ifadelerden cinayeti işlediğinin itiraf ettiği kaydedildi.

        Sanığın Mine Kocadağ'ı 1 ay öncesinden öldürmeyi planladığı öne sürülürken öldürmeden önce zorla cinsel ilişkiye girdiği de vurgulandı.

        İddianamede Mithat Kocadağ hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        - Olay

        Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

        Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Yürütülen soruşturmada Mithat Kocadağ, kayıp ihbarı yaptığı tarihten yaklaşık 8 ay sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, ceset, kendisinin de bir dönem çalıştığı otele ait araziye yarı gömülü çuval içerisinde bulunmuştu.

        Ön otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, Mithat Kocadağ tutuklanmıştı.

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