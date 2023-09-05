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        Pamukkale'yi 8 ayda 1 milyon 512 bin kişi ziyaret etti

        Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-31 Ağustos 2023 tarihlerinde 1 milyon 512 bin 648 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:37
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        Pamukkale'yi 8 ayda 1 milyon 512 bin kişi ziyaret etti
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        Etrafındaki termal suları ve tarihi zenginliğiyle dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de turist yoğunluğu sürüyor.

        Bölgeye gelenler, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezme şansı buluyor.

        Turistler, antik kent içinde bulunan yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek yüzmenin tadını çıkartabiliyor.

        Pamukkale'ye ağustos ayında gelen misafir sayısı 362 bin 883 olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyon 285 bin 795 misafirin ziyaret ettiği Pamukkale, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 512 bin 648 kişiyi ağırladı.

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, yaptığı açıklamada, yaz tatilinde bölgeye gelen turist sayısının gözle görülür şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.

        Şen, yıl sonu itibarıyla turist sayının 2 milyonu aşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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