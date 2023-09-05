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        Denizli'de otelde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:25
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        Denizli'de otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve otel çalışanların müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sonrası otele ait mutfakta hasar oluştuğu belirtildi.

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