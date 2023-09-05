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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:05
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklaya göre, narkotik ekipleri tarafından 27 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 5 bin 713 birim sentetik kannabinoid, 161 gram esrar, 94 gram metamfetamin, 151 adet reçeteye tabi hap, 124 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 10 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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