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        Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:41
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        Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        S.U. (16) idaresindeki 20 ACE 239 plakalı motosiklet, Akhan Mahallesi 240 Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na ilerlediği sırada D.A. yönetimindeki 20 AHP 307 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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