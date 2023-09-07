Denizli'de taksinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, taksinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen ticari taksi, Zeytinköy Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Harkti'ye (7) çarptı.
Yaralanan çocuk, sürücü tarafından özel hastaneye götürüldü.
Harkti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, Kayhan Mahallesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Taksi şoförü A.Ö. gözaltına alındı.