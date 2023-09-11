Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:04
Fesleğen Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde H.Y, silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan H.Y'yi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.