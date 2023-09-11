Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fesleğen Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde H.Y, silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan H.Y'yi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Denizli'de "Pati Festivali" yapıldı
        Denizli'de "Pati Festivali" yapıldı
        Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
        Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
        Merkezefendi 2'de 2 yaptı
        Merkezefendi 2'de 2 yaptı
        Otomobil kanala uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
        Otomobil kanala uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
        Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü
        Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü
        Denizlispor, Isparta deplasmanında
        Denizlispor, Isparta deplasmanında