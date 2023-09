İzmir ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa geçildi.

Burada konuşan Vali Süleyman Elban, eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının herkesi heyecanlandırdığını belirten Elban, şöyle devam etti:

"Okullar açılmadan önce başta milli eğitim müdürlüğümüz ve tüm ekibi, emniyet güçlerimiz, valiliğimizdeki, ilgili birimlerdeki arkadaşlarımız yavrularımızın sağlık içerisinde, güvenlikli bir şekilde kaliteli eğitim alabilmeleri için çok ciddi çalışmalar yürüttüler. Tüm yatırımlar öğrenciler ve ülkenin geleceği için yapılıyor. Bizim her şeyimiz, umudumuz yavrularımız. Bu yollar, köprüler, havaalanları, yapılan her şey onlar için. Nasıl anne ve babalar olarak biz bütün hayatımızı yavrularımıza adıyorsak, kazandığımız, yaptığımız her şeyi onların geleceği için hazırlıyorsak devlet olarak ve görev alan devlet adamları olarak, sizler eğitim camiamızın kıymetli neferleri olarak yavrularımıza daha güzel bir ülke bırakmak için gayet ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi de İzmir'de 2 bin 715 okulda 54 bin 170 öğretmen ve 736 bin 186 öğrenci için eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve 4'üncü sınıf öğrencileri okula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine bayrak devrederek "hoş geldiniz" dedi.

- Denizli

Denizli'de 823 okuldaki 15 bin 473 öğretmen, 188 bin 774 öğrencisiyle buluştu. Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

​​​​​​​Vali Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki heyetle 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere çeşitli hediyeler verip ilk ders zilini çaldı.

Öğrencilerden Ali Devran, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Ayşe Sultan ise okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

- Manisa

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Manisa genelinde 265 bin 537 öğrenci için ders zili çaldı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre ilçesinde Sekiz Eylül İlkokulu'ndaki programa katıldı.

Yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Ünlü, ilk ders zilini de çaldı.

Ünlü ve protokol üyeleri daha sonra sınıflarda ziyaret ettikleri öğrencilere, kırtasiye malzemeleri hediye etti.

- Uşak

Uşak'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde 57 bin 580 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

İl genelinde 5 bin 312 öğretmen de öğrencileriyle buluştu.

Vali Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kent merkezindeki Ömer-Dönmez Toklu Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı.

Vali Ergün, sınıfları gezdi, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Ergün, öğrencilerin rahatlıkla okullara ulaşımı için tüm güvenlik önlemlerin alındığını söyledi.

- Aydın

Aydın'da da öğrenciler dersbaşı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ekrem Çifçi İlkokulu'ndaki törende konuşan Vali Yakup Canbolat, ildeki 842 okulda 190 bin 569 öğrencinin dersbaşı yaptığını ifade etti.

Törenin ardından ilk ders zilini çalan Canbolat, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.