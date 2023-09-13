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        Denizli'de ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 06:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 06:39
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        Denizli'de ağaca ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) yönetimindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki palmiye ağacına sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Gulami ile yanında bulunan İsa Şengün'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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