Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Kocasını öldüren kadın: Bıçakta parmak izi çıkmasın diye herhangi bir giriş...
        Kocasını öldüren kadın: Bıçakta parmak izi çıkmasın diye herhangi bir giriş...
        Buldan'da samanlıkta çıkan yangın helikopter müdahalesiyle söndürüldü
        Buldan'da samanlıkta çıkan yangın helikopter müdahalesiyle söndürüldü
        Denizli'de, 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu
        Denizli'de, 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu
        Denizli'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yargılanıyor
        Denizli'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yargılanıyor
        Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık iç...
        Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık iç...
        Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen hayvan fosiller...
        Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen hayvan fosiller...