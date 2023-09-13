Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.