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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Denizli'de 7-12 Eylül arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:29
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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik ekipleri tarafından 7-12 Eylül tarihleri arasında kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 43 gram esrar, 1577 birim kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 163 gram eroin ve 39 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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