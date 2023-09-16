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        Engelli kızı ve iki oğlu için hem anne hem baba oldu

        SEBAHATDİN ZEYREK- Denizli'de Serebral Palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 12 yaşındaki kızı için mücadele veren Umut Dal, geçen yıl eşinden ayrıldıktan sonra üç çocuğu için yaptığı fedakarlıklarla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:19
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        Engelli kızı ve iki oğlu için hem anne hem baba oldu
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        SEBAHATDİN ZEYREK- Denizli'de Serebral Palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 12 yaşındaki kızı için mücadele veren Umut Dal, geçen yıl eşinden ayrıldıktan sonra üç çocuğu için yaptığı fedakarlıklarla dikkat çekiyor.

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğan Umut Dal (40), anne ve babasının ayrılmasının ardından 3 aylıkken yetiştirme yurduna gitmek zorunda kaldı. Lise çağına kadar burada kalan Dal, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

        Çeşitli illerin emniyet müdürlüklerinde teknisyen memur olarak görev yapan Dal'ın hayatı, evliliği sonrası ikinci çocukları olan Betül'ün Serebral Palsi hastalığı nedeniyle engelli doğmasıyla değişti.

        Yürümeyen kızının tedavisi için valilik onayıyla yardım kampanyaları düzenleyen, iş dışında vaktinin önemli bölümünü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde kızıyla geçiren Dal, eşinin geçen yıl evi terk etmesi ve ardından boşanma kararı almasıyla yeni bir şok yaşadı.

        8 ile 13 yaşlarındaki oğulları ve kızı Betül ile yeni bir hayata başlayan Umut Dal, onların tüm ihtiyaçlarına yetişebilmek için zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

        Kirada oturduğu evinden her gün kızı Betül Dal ile Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine giden Dal, eve döndüğünde de yardımcı aletlerle kızının rehabilitasyonuna devam ediyor.

        Oğullarının da desteğiyle yardım almadan evin işlerini çekip çeviren fedakar baba, ses sanatçısı kimliğiyle de tanınıyor.

        Denizli'de konserler veren, albüm çıkaran Umut Dal'ın tek dileği kızının yürüyebilmesi.

        - "Hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum"

        Umut Dal, AA muhabirine, hayatlarının 14 yıllık eşinin evden ayrılmasıyla zorlaştığını ancak yetiştirme yurdunda büyüyen bir kişi olarak çocuklarına sıkı sıkı sarıldığını söyledi.

        Evlatlarının iyi bir hayat sürebilmesi için gece gündüz çalıştığını anlatan Dal, şöyle konuştu:

        "Çocuğumun tedavisi ve ameliyatları için her şeyimizi kaybettik, sattık. Eşim gitti. Hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Ev temizliği, bulaşıklar, çamaşırlar, yemek, çocukların özel ihtiyaçları, okulları... Zor bir hayat ama şükürler olsun huzurluyuz. Evde acımız var ama mutluluğumuz daha çok bastırıyor. Annesizlik gerçekten çok zormuş. Çocuklarla yaşamaya çalışıyoruz. Tek derdim çocuklarımın mutluluğu. Çocuklarımı benden ayıran hiçbir şey istemiyorum."

        Betül Dal ise doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluştuğunu ve bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşayıp 5 ameliyat geçirdiğini ifade etti.

        Bugüne kadar günlerinin neredeyse hepsinin ev ya da hastane ortamında geçtiğini anlatan Dal, doğduğu günden beri devam ettiği fizik tedavi süreçlerinde büyük bir gelişim göstermesine rağmen henüz yürüyemediği anlattı.

        Babasının desteğiyle ayağa kalkmaya çalıştığını dile getiren Dal, "Babam bize çok emek harcıyor. Elinden geleni yapıyor. Annem yok, terk edip gitti, ayrıldılar. Tek istediğim yürüyebilmek. Babamla abim çok emek harcıyor bana. Babam hem annelik hem babalık yapıyor. Çok zor oluyor onun için. Elinden geleni yapıyor sağ olsun. Arkadaşlarım koşup oynarken ben onlar gibi yapamıyorum. Ayağa kalkacağım günü iple çekiyorum." diye konuştu.

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