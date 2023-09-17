Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

Denizli'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte, bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 30 kadın, Pamukkale ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, polis eskortu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Güler Çam, gazetecilere, günlük kıyafetlerle bisiklete binilebileceğini belirterek, "Kentlerin otomobil egemen kültürü hala devam ediyor. Bu egemenliğin yerini bisikletlerin almasını istiyoruz. Bu tür süslenilen ve yalnızca yılda 1 kez yapılan bir etkinlik değildir. Bisiklet yollarının bozukluğundan ve azlığından, her ay 1-2 bisikletlinin ölümünden, iklim krizinden ve egzoz gazından rahatsız olduğumuz için buradayız." dedi.