Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetin refüjdeki yayalara çarpması sonucu 28 yaşındaki anne hayatını kaybetti, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetin refüjdeki yayalara çarpması sonucu 28 yaşındaki anne hayatını kaybetti, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı.

        Siteler Mahallesi Ulus Caddesi'nde seyreden H.S.Y'nin (24) kullandığı 20 SV 055 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinin de bulunduğu bölgedeki refüjde bekleyen anne Gönül Meral ile kızları Ayşegül Meral (8), Nisagül Meral (7) ve görümcesi Sultan Turhan'a (43) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.

        Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gönül Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşamını yitiren anne Gönül Meral'ın, görümcesi ile engelli olan 2 kızını rehberlik ve araştırma merkezinden aldıktan sonra evlerine gittikleri öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Kazada ölen çift Almanya'dan emeklilik işlemleri için gelmiş
        Kazada ölen çift Almanya'dan emeklilik işlemleri için gelmiş
        Denizlispor'a 3 puandan fazlası
        Denizlispor'a 3 puandan fazlası
        Otomobil, elektrikli bisiklete çarpıp, mezarlığa yuvarlandı: 3 ölü
        Otomobil, elektrikli bisiklete çarpıp, mezarlığa yuvarlandı: 3 ölü
        Denizli'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Denizli'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Denizlispor'dan muhteşem geri dönüş
        Denizlispor'dan muhteşem geri dönüş
        Denizlispor - Arnavutköy Belediyespor: 3-2
        Denizlispor - Arnavutköy Belediyespor: 3-2