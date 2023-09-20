Denizli'de damadını bıçaklayan kişi tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Giriş: 20.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:51
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi'nde, Murat A. ile damadı Özcan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, kayınbabası tarafından bıçaklanan Özcan T, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Murat A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.