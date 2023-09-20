Denizli'de FETÖ hükümlüsü 7 kişi yakalandı
Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 6 yıldan fazla hapis cezaları bulunduğu öğrenilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.