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        Denizli'de FETÖ hükümlüsü 7 kişi yakalandı

        Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:39
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        Denizli'de FETÖ hükümlüsü 7 kişi yakalandı
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        Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 6 yıldan fazla hapis cezaları bulunduğu öğrenilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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