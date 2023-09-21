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        Denizli'de inşaat kazısı sırasında mezar steli bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir villa inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mezar steli bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:42
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        Denizli'de inşaat kazısı sırasında mezar steli bulundu
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir villa inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mezar steli bulundu.

        Hallaçlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında iş makinesiyle yapılan kazı sırasında çalışanlar, üzerinde insan figürü bulunan mermer parçası ile kiremitlere rastladı. İşçiler emniyete haber verdi.

        Mermer parçasının tarihi eser niteliği taşıyan mezar steli olabileceği kaydedilirken polis inşaatı durdurarak bölgeyi koruma altına aldı.

        Buluntular Denizli Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkililerince inşaat alanında inceleme yapılacağı öğrenildi.

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