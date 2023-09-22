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        KOSGEB'den Denizli, Aydın ve Muğla'daki 50 girişimci için hibe desteği

        KOSGEB ile Denizli Ticaret Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Aydın Sanayi Odası arasında makine ve gıda imalatı sektörlerindeki 50 girişimciye 1'er milyon lira hibe verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:16
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        KOSGEB'den Denizli, Aydın ve Muğla'daki 50 girişimci için hibe desteği
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        KOSGEB ile Denizli Ticaret Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Aydın Sanayi Odası arasında makine ve gıda imalatı sektörlerindeki 50 girişimciye 1'er milyon lira hibe verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

        Denizli Ticaret Odası'ndan (DTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda ve makine imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik teklif çağrısı kapsamında iş birliği protokolü, odada düzenlenen törenle imzalandı.

        İmza törenine KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile il müdürleri katıldı.

        Urhan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede erkek girişimciler için 35 yaş altı sınırı bulunan destek programında kadın girişimciler için yaş sınırı belirlenmediğini ifade etti.

        Bu iş birliğinde Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin eğitim, odaların ise mentörlük hizmeti vereceğini kaydeden Urhan, 6 ay içinde işletmelerini kurabilecek şartları taşıyan girişimcilere makine, teçhizat, yazılım, istihdam, kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için destek verileceğini belirtti.

        DTO Başkanı Erdoğan ise KOSGEB destekli fuar organizasyonlarıyla kent ekonomisine ciddi katkılar sağlandığını kaydetti.

        Sadece 2022'nin başından bu yana fuarlar için üyelerine KOSGEB'den 26 milyon 500 bin liralık destek aldıklarını aktaran Erdoğan, "Bugün de Denizli, Aydın ve Muğla illerimizi kapsayan protokolümüzü imzalayarak bu hizmet zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz. Bölgemizdeki üç oda bir araya gelerek ülkemizde bir ilke daha imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Geri ödemesiz ve 1 milyon lira üst limitli toplamda 50 milyon liralık hibe desteğimizi böylelikle devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

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