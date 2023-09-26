Denizli'de DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüpheli, tutuklandı.
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüpheli, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
Yakalanan şüpheli, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.
Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'a, yüklü miktarda para transferine aracılık ettiğinin belirlendiği kaydedildi.