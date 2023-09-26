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        Denizli'de DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

        Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:16
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        Denizli'de DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

        Yakalanan şüpheli, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.

        Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'a yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği belirtildi.

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