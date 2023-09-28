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        Denizli'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi

        Denizli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:29
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        Denizli'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 milyon 310 bin makaron ele geçirildi
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        Denizli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

        Tırda 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.

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