BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece terör saldırılarının amacına ulaşamayacağını bildirdi.

Mustafa Destici, partisinin 14. Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradığını ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın kendisini saldırıya ilişkin bilgilendirdiğini de belirten Destici, yaralı polislere şifa diledi.

Destici, "Ülkemiz, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece bu saldırılar elbette ki ne devletimizin varlığına ne ülkemizin birliğine ne de milletimizin beraberliğine bir zeval getiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kahraman polisimize şükranlarımı sunuyorum"

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Tabii ki terör örgütü son yıllarda ağır darbeler aldı. Ülkemiz dışındaki operasyonlarla da teröristlere göz açtırılmadı. Tabii bunlar beyhude çırpınışlar ama bu çırpınışların da kendilerine bir fayda sağlamayacağını, işte bu son saldırıyla birlikte de görmüş oldular. Neticede Türkiye, Türk milleti, Türk askeri, Türk devleti, Türk polisi geçmiştekilere hangi akıbeti yaşattıysa bugün saldırıyı gerçekleştirenler de aynı akıbetle karşı karşıya kaldılar. Onun için kahraman polisimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. "

- ABD'ye tepki

Terör örgütlerini cesaretlendirenlerin olduğunu savunan Destici şöyle devam etti:

"Bunlar cesareti nereden alıyor? Elbette ki hem dışarıda hem içeride bunları cesaretlendirenler var. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri hemen sınırımızın öte tarafında 'PKK/PYD/YPG toplu bir isimleri var' bunları destekliyor. Nitekim bakın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği açıklama yaptı, 'Saldırıyı kınıyoruz' diyor, 'Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz', 'Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz' diyor ama teröristin elinden ABD yapımı silah çıkıyor otomatik. Bu nasıl dayanışma? Onun için biz ABD'ye ve teröre destek veren ülkelere diyoruz ki 'Sizin dayanışmanızı falan istemiyoruz. Siz gölge etmeyin. Siz PKK ve terör örgütlerini desteklemeyin yeter."

- "Mücadele her alanda sürdürülmeli"

Meclis'te terör örgütlerini destekleyenlerin olduğunu kaydeden Destici, "Önceden PKK'nın 1 tane partisi vardı. Şimdi ittifakla birlikte alıyor içerisine ve yeni yavrular üretiyor. Birkaç tane daha parti var PKK'yı destekleyen, terör örgütlerini destekleyen. Şimdi bunlar orada var olduğu sürece PKK'ya destek verdiği sürece elbette ki bizim bunlarla mücadelemiz sürecek. Mücadele her alanda sürdürülmelidir. Ancak o zaman başarılı olabiliriz ve ancak o zaman terörün kökünü kazıyabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte güçlenmesinden, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ve Azerbaycan ile birlikteliğinden rahatsızlık duyan ülkelerin olduğunu kaydeden Destici, "Ne konuşuluyor şimdi? 'Kafkaslarda yeni güç Türkiye' deniyor. Artık Rusya ve İran etkisini yitirdi, Türkiye başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasıyla birlikte Kafkasların ve Orta Asya'nın yeni oyun kurucusudur. İşte onları korkutan bu. Onun için saldırı her taraftan geliyor." diye konuştu.