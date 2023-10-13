Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, fuarı heyecanla düzenlediklerini belirterek, "Kitap Fuarı başlattığım en keyifli ve 'iyi ki yapmışız' dediğim işlerden birisi. İlk başlattığımızda kafamızda 'acaba nasıl olur?' diye soru işareti vardı. Ama Denizli, ilk kitap fuarımıza bile olağanüstü ilgi gösterdi." diye konuştu.

Bilginin en büyük servet ve insanı kıymetli hale getiren en büyük güç olduğunu ifade eden Zolan, "İnsanlık, tarih boyunca değerli düşüncelerini, yaşadıklarını, gördüklerini, önerilerini yazarak bu eserleri günümüze kadar getirdi. Bu değerli eserlerde o kadar büyük bilgi birikimi var ki yaşayarak öğrenelim desek ömrün yetmesi mümkün değil. Ancak yazarlarımızın bilgilerini kitap okuyarak alma imkanına sahibiz." dedi.

Zolan, fuara yüzlerce kitapevi ve yazarın katılacağını, yazarların imza günleri ve söyleşiler düzenleyerek Denizlililerle buluşacağını kaydetti.

Fuarda hiçbir ayrım olmadan her görüşten kitapevinin olduğunu işaret eden Başkan Zolan, "Kim eser yazdıysa kapılarımızı sonuna kadar açtık. Herkes kendi gönlünden geçeni, arzu ettiği eser ve yazarı burada bulabilme imkanına sahip." dedi

22 Ekim'e kadar açık kalacak fuarın 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.