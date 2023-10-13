Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı başladı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, fuarı heyecanla düzenlediklerini belirterek, "Kitap Fuarı başlattığım en keyifli ve 'iyi ki yapmışız' dediğim işlerden birisi. İlk başlattığımızda kafamızda 'acaba nasıl olur?' diye soru işareti vardı. Ama Denizli, ilk kitap fuarımıza bile olağanüstü ilgi gösterdi." diye konuştu.

        Bilginin en büyük servet ve insanı kıymetli hale getiren en büyük güç olduğunu ifade eden Zolan, "İnsanlık, tarih boyunca değerli düşüncelerini, yaşadıklarını, gördüklerini, önerilerini yazarak bu eserleri günümüze kadar getirdi. Bu değerli eserlerde o kadar büyük bilgi birikimi var ki yaşayarak öğrenelim desek ömrün yetmesi mümkün değil. Ancak yazarlarımızın bilgilerini kitap okuyarak alma imkanına sahibiz." dedi.

        Zolan, fuara yüzlerce kitapevi ve yazarın katılacağını, yazarların imza günleri ve söyleşiler düzenleyerek Denizlililerle buluşacağını kaydetti.

        Fuarda hiçbir ayrım olmadan her görüşten kitapevinin olduğunu işaret eden Başkan Zolan, "Kim eser yazdıysa kapılarımızı sonuna kadar açtık. Herkes kendi gönlünden geçeni, arzu ettiği eser ve yazarı burada bulabilme imkanına sahip." dedi

        22 Ekim'e kadar açık kalacak fuarın 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Denizlispor ligde İnegölspor'u misafir edecek
        Denizlispor ligde İnegölspor'u misafir edecek
        AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör'den "Gazze'de barış çağrısı"
        AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör'den "Gazze'de barış çağrısı"
        Merkezefendi ilk peşinde
        Merkezefendi ilk peşinde
        Denizlispor'a Burhaniye şoku
        Denizlispor'a Burhaniye şoku
        Denizlispor - Burhaniye Belediyespor: 2-3
        Denizlispor - Burhaniye Belediyespor: 2-3
        İyilik İçin Sanat Derneği İbrahim Çallı anısına Çal'da resim sergisi açtı
        İyilik İçin Sanat Derneği İbrahim Çallı anısına Çal'da resim sergisi açtı