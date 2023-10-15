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        Denizli'de dere yatağında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:48 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:57
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        Denizli'de dere yatağında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

        Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

        Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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