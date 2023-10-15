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        Denizli'de dere yatağında bulunan cesedin 18 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:48 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:48
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        Denizli'de dere yatağında bulunan cesedin 18 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

        Anıl Alperen Yılmaz'ın ailesinin, 10 Ekim'de çocukları için kayıp başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

        Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında, dün akşam, el ve ayakları bağlı, ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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