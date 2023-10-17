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        Denizli'de aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir gecede 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:47
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        Denizli'de aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir gecede 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde 4 farklı iş yerinden 8 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, 7 bin lira nakit para ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Siteler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda A.E'yi (24) yakaladı.

        A.E'nin, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

        Evin bulunduğu apartmandaki farklı dairelerde yapılan aramalarda çalıntı eşya ile uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanım aparatları, kurusıkı tabanca, nakit para, 7 diz üstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşya ele geçirdi.

        Operasyonda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen H.Ç. (26), H.Z.Ö. (34), İ.K. (27), V.M.Ö. (24) de gözaltına alındı. İ.K'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, H.Ç'nin de 6 ayrı suçtan para cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde A.E'nin iş yerine gelmesi ve bir süre sonra çaldıklarıyla çıkması yer alıyor.

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