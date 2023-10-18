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        AK Parti'li Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:03
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        AK Parti'li Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Yücel Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in çocuk, yaşlı, hasta demeden gerçekleştirdiği saldırıların büyük bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

        İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirdiği saldırının da insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

        "Bu insanlık dışı saldırılar bir an önce durdurulmalıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, Filistin halkı yok edilemez. Filistin halkı ölüme terk edilemez. Neredesiniz insan hakları savunucuları? Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti planlayanlar, eninde sonunda hesabını tüm insanlığa verecektir. Tarih nezdinde muhakkak yargılanacaklardır. Bizler mazlum Filistinlilerin yanındayız."

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