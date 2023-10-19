Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin otomobili ve kaldığı apartta yaptığı aramada 10 tabanca, 10 şarjör, 270 mermi ve 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Denizlispor başaramadı
        Denizlispor başaramadı
        Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
        Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
        Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu
        Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu
        Denizli'de 19 yaşındaki karısını öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu...
        Denizli'de 19 yaşındaki karısını öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu...
        Cadde ortasında eşinin bıçakladığı Gülderen, tabucu edildi
        Cadde ortasında eşinin bıçakladığı Gülderen, tabucu edildi
        AK Parti'li Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
        AK Parti'li Güngör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı