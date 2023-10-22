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        Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:35
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        Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

        İzleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

        ​​​​​​​Gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü.

        Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.

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