Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen kişi evinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen kişi evinde hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan E.B (48), yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Alkol komasına girdiği ileri sürülen E.B'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Kazadan hafif sıyrıklarla kurdular, polise zor anlar yaşattılar
        Kazadan hafif sıyrıklarla kurdular, polise zor anlar yaşattılar
        Denizlispor düşüşte
        Denizlispor düşüşte
        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Otostop çekip bindiği otomobilin sürücüsünü, taciz ettiği iddiasıyla öldürd...
        Otostop çekip bindiği otomobilin sürücüsünü, taciz ettiği iddiasıyla öldürd...
        Denizli'de otomobilde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Denizli'de otomobilde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Pamukkale'de Türk Yıldızları gösterisi
        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Pamukkale'de Türk Yıldızları gösterisi