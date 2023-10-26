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        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dere yatağında bir gencin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:51
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        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dere yatağında bir gencin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, dere yatağında bulunan gencin öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından yürüttüğü çalışmada 2 kişiyi takibe aldı.

        Çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu belirtilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlılar yarın emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında, 15 Ekim'de ağız, el ve ayakları bağlı, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu. Yılmaz'ın ailesinin, 10 Ekim'de çocukları için kayıp başvurusunda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

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