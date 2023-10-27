Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir gencin dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dere yatağında bir gencin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bir gencin dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dere yatağında bir gencin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.H. (24) ile ağabeyi M.H. (30), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen zanlıların ilk ifadelerinde, ölü bulunan Anıl Alperen Yılmaz'ın iş yerlerine gelerek sürekli haraç istediğini, tehdit edilmeye dayanamadıkları için bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Öte yandan zanlıların cinayeti tamirci dükkanlarında işledikleri, daha sonra dere yatağına götürüp attıkları belirtildi.

        Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında 15 Ekim'de ağız, el ve ayakları bağlı, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın cesedi bulunmuş, olayla ilgili iki kardeş gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında
        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında
        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalan...
        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalan...
        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı...
        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı...
        TİM BAŞKANI GÜLTEPE: CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINI REKOR İHRACATLA TAÇLANDIR...
        TİM BAŞKANI GÜLTEPE: CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINI REKOR İHRACATLA TAÇLANDIR...
        TİM Başkanı Gültepe: Cumhuriyetin 100'üncü yılını rekor ihracatla taçlandır...
        TİM Başkanı Gültepe: Cumhuriyetin 100'üncü yılını rekor ihracatla taçlandır...
        Denizli'de ihracatta başarılı olanlara ödül verildi
        Denizli'de ihracatta başarılı olanlara ödül verildi