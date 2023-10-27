Öğrencilerden "Togg ve milli muharip uçan KAAN" figürlü "Cumhuriyet" kutlaması
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çalışma yaptı.
Öğrenciler okul bahçesinde kalp, meclis binası, milli muharip uçak KAAN, fabrika, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yerli otomobil Togg'un figürünü yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan klip okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.