Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Öğrencilerden "Togg ve milli muharip uçan KAAN" figürlü "Cumhuriyet" kutlaması

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilerden "Togg ve milli muharip uçan KAAN" figürlü "Cumhuriyet" kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

        Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çalışma yaptı.

        Öğrenciler okul bahçesinde kalp, meclis binası, milli muharip uçak KAAN, fabrika, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yerli otomobil Togg'un figürünü yaptı.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan klip okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Uluslararası Serahsi Sempozyumu'na katıldı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Uluslararası Serahsi Sempozyumu'na katıldı...
        Haraç istediği için öldürüp, cesedini dere yatağına atmışlar
        Haraç istediği için öldürüp, cesedini dere yatağına atmışlar
        Denizli'de bir gencin dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 ki...
        Denizli'de bir gencin dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 ki...
        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında
        Somaspor ile Denizlispor puan yarışında
        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalan...
        Denizli'de dere yatağında bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi yakalan...
        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı...
        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı...