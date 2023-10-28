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        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma törenleriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:00
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        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma törenleriyle başladı.

        Pamukkale Kaymakamlığı önündeki törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.​​​​​​​

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