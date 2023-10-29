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        Denizli'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:02
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        Denizli'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
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        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından organize edilen etkinlik Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sürdü.

        Binlerce vatandaş belediye bandosu eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

        Zaman zaman gruptakiler "Yaşasın Cumhuriyet" şeklinde slogan attı.

        Meydanda devam eden kutlamalar kapsamında düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan törende yaptığı konuşmada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Vali Ömer Faruk Coşkun da bugün Denizli'de tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ecdadımızdan gelen bu mirası bizler de geleceğe, genç neslimize, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Bu anlamda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ben bütün vatandaşlarımızın ecdadımızdan aldığımız bu mirası geleceğe güvenle taşıyacaklarını olan inancım tamdır. Tekrar birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Daha nice 100 yıllara diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve meydanı dolduran Denizlililer büyük coşku içinde, "Ölürüm Türkiyem", "10. Yıl Marşı", "100. Yıl Marşı" ve "İzmir Marşı"nı söyledi.

        Öte yandan Merkezefendi ilçesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde bir araya gelen 7'den 70'e vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

        Program sırasında 100 metrelik Türk bayrağı açıldı. ​​​​​​​

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