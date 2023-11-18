Denizli'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Denizli'de, yasa dışı yolla yurda girdiği tespit edilen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Kentteki terminaller, umuma açık yerler ile 283 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 51 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yolla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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