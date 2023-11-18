Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

        Denizli'de, yasa dışı yolla yurda girdiği tespit edilen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de, yasa dışı yolla yurda girdiği tespit edilen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Kentteki terminaller, umuma açık yerler ile 283 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde, 51 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yolla girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Denizli'de başından vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına...
        Denizli'de başından vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına...
        Merkezefendi'ye ağır konuk
        Merkezefendi'ye ağır konuk
        Denizlispor, İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak
        Denizlispor, İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak
        Denizli'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Denizli'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Denizli'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tarla sürür...
        Denizli'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tarla sürür...