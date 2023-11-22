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        Denizli'de, otizm derneklerinin ayrımcılığa karşı projesi tanıtıldı

        Denizli Otizm Derneği ile İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği ortaklığında yürütülen "Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz" projesinin tanıtım toplantısı Denizli'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:38
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        Denizli'de, otizm derneklerinin ayrımcılığa karşı projesi tanıtıldı
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        Denizli Otizm Derneği ile İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği ortaklığında yürütülen "Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz" projesinin tanıtım toplantısı Denizli'de yapıldı.

        Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin otizmlilerin hak ve özgürlüklerine yönelik farkındalık yaratmak ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Projelerinin, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi" isimli projenin alt hibeleri arasına seçildiğini aktaran Bilik, projenin Denizli, İstanbul, Samsun Adana ve Malatya olmak üzere 5 ilde yürütüleceğini, toplamda 100'ün üzerinde otizm derneğinin katılımcı olacağını ifade etti.

        Proje kapsamında otizmliler ile ailelerin hak ve özgürlüklerine yönelik farkındalık yaratmak için toplantılar düzenleyeceklerini aktaran Bilik, şunları kaydetti:

        "Otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli bakış ve savunuculuk kapasitesini yükseltmek ve ayrımcılıkla mücadele kapasitesini artırmak için Türkiye’nin beş ilinde bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca online toplantılar düzenlenecek.

        Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi ulusal insan hakları kurumlarının otizm camiasında bilinirliğini yükseltmek ve ihlallerle ilgili başvuruları artırmak, Türkiye Barolar Birliği ile otistiklerin insan haklarının savunulması konusunda işbirliği yapılması da projenin hedefleri arasında."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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