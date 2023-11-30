Denizli'de kız arkadaşının yüzüne temizlik maddesi dökerek ölümüne neden olan sanığa dava Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne asit içeren temizlik maddesi dökerek ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık hakkında dava açıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne asit içeren temizlik maddesi dökerek ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık hakkında dava açıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mayıs 2022'de Pamukkale'deki Karahayıt Mahallesi'nde bulunan termal otelde konaklayan Özgür G. (45) ile kız arkadaşı Sojida Kalandarova'nın (27) "kıskançlık" nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, tartışmada, Özgür G'nin, daha önce resepsiyona bıraktığı, asit içeren kireç ve pas çözücü temizlik maddesini alarak odaya döndüğü ve kadının başından aşağıya dökerek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Tartışma sırasında balkonda bulunan Kırgızistan uyruklu arkadaşları Sarvinoz Khairullaeva'nın (23), arkadaşının çığlıkları üzerine yardım için odaya geldiği, onun da üzerine temizlik maddesinin döküldüğü ve olayda hafif yaralandığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, kaldırıldığı hastanede 16 Haziran'da ölen Kalandarova'nın, kimyasal madde yanığı sonucu öldüğünün, Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporla da belirlendiği bildirildi.

Sanık Özgür G'nin, iddianamede yer alan ifadesinde, temizlik maddesini daha önce arkadaşları Sarvinoz Khairullaeva'nın isteği üzerine alıp resepsiyona bıraktığını, olay günü kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için, uyurken telefonunu alıp odadan ayrıldığını ancak telefonun şifresini çözemediğini söylediği belirtildi.

Özgür G'nin, lobiye indiğinde resepsiyon görevlisinin istediği üzerine, daha önce bıraktığı içinde temizlik maddesi bulunan poşeti aldığını, odaya döndüğünde, telefonunu aldığını fark eden kız arkadaşı ile aralarında yeniden tartışma çıktığını, kadının kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle olayın gerçekleştiğini anlattığı iddianamede aktarıldı.

İddianamenin sonuç bölümünde sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla, "silahla kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova ile Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva, üzerlerine dökülen temizlik maddesiyle yaralanmıştı.

Kadınları yaraladığı öne sürülen Özgür G, Nazilli ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Sojida Kalandarova kaldırıldığı İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti. Khairullaeva ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özgür G'nin, lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra otelden koşarak çıkması otelin güvenlik kameralarınca görüntülenmişti.