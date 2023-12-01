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        GÜNCELLEME - Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren aynı ülke vatandaşı şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:38
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        GÜNCELLEME - Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren aynı ülke vatandaşı şüpheli tutuklandı.

        Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde çıkan kavgada Hüseyin Amiri'yi (24) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis, şüphelinin, Amiri'nin arkadaşı, aynı ülke vatandaşı A.N. olduğunu belirledi.

        Zanlı, İzmir'de gizlendiği bir otelde gözaltına alındı.

        Denizli'ye getirilen A.N. ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        İfadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede oturan Hüseyin Amiri (24), önceki gün evine gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

        Amiri, yardım istemek için çıktığı sokakta yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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