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        Denizli'de aranan şüpheli hırsızlık için girdiği evde yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:05
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        Denizli'de aranan şüpheli hırsızlık için girdiği evde yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evde yakalandı.

        Polis ekipleri, Kuşpınlar Mahallesi'nde A.A'ya ait evin çatı katında şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Eve gelen ekipler, çatı katındaki daireye saklanan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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