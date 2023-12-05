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        Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaralamakla suçlanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:20
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        Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaralamakla suçlanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çetin'in 2 Aralık'ta bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan taksi sürücüsü B.A. (23), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilen Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Ulus Caddesi'nde 2 Aralık'ta çıkan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Çetin, hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi şoförü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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