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        Denizli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı kamera kaydetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kazayı bir aracın güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:18
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        Denizli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı kamera kaydetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kazayı bir aracın güvenlik kamerası kaydetti.

        Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki kavşakta seyreden B.A. idaresindeki 20 AİC 358 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki Özden ile Yasemin Dural, yaralandı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anını, caddedeki başka bir aracın kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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