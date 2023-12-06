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        Denizli'de 12 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında kasten öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:42
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        Denizli'de 12 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında kasten öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler arasında İzmir'de 2006 yılında bir kadının öldürülmesi olayına karışan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.Y ve Denizli’de 2018 yılında kasten öldürme olayı nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün de olduğu belirtildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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